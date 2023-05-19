محامٍ: هذه عقوبةُ مَن ضبط يتردّد على مواقع تعاطي المخدرات

وحول عقوبة الترويج قال: إنه "يُعاقَب بالسجن لمدّة قد تصل إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة قد تصل إلى خمسين ألف ريال؛ كلُّ مَن حاز مادة الشبو بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل، وقد تصل العقوبة للقتل تعزيرًا حال صدور حكم سابق بإدانته بالترويج".