"العجمي": المملكة تسير بخطى ثابتة نحو المستقبل العريض

وأكد أن للمملكة سياسة خارجية واضحة تقوم على الاحترام المتبادل للدول الأخرى مع تنوع علاقاتها، في إطار المصالح التي تربطها مع الدول. وتعتبر قارة آسيا امتدادًا حقيقيًّا للمملكة من حيث الجوار والتشابه في السياسات بل والمصالح، ويكمن تميز المملكة في تنوع شراكاتها الخارجية الدولية؛ حيث أصبحت قارة آسيا سوقًا كبيرًا للمملكة من حيث التنوع والشراكات الإقليمية والدولية؛ لهذا تجد المملكة حريصة كل الحرص على تعاملها وشراكاتها المختلفة من نواحٍ عدة؛ أهمها تجديد الاتفاقيات ومتابعتها، وفتح آفاق أخرى مع تلك الدول.. وما جولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ إلا لدعم هذه الشراكات وتطويرها والعمل على زيادتها.. وكلما توسعت الشراكات وزادت الاتفاقيات؛ كانت الرؤية ناجحة وثاقبة وتعددت الخيارات.