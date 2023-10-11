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وزراء الخارجية العرب يدعون لإطلاق مفاوضات جادة بين الفلسطينيين والإسرائيليين
طالبوا برفع الحصار عن غزة والسماح بإدخال المساعدات
أكد وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ في القاهرة، اليوم (الأربعاء)، على ضرورة إحياء العملية السلمية وإطلاق مفاوضات جادة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
وشدد الوزراء في البيان الختامي، الذي تلاه وكيل الأمين العام للجامعة العربية، على أهمية وفاء إسرائيل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي باعتبارها قوة احتلال للفلسطينيين.
وأدانوا كل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان وانتهاكات لحقوقه.
وطالب الوزراء بضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية.