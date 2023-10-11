وزراء الخارجية العرب يدعون لإطلاق مفاوضات جادة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

وشدد الوزراء في البيان الختامي، الذي تلاه وكيل الأمين العام للجامعة العربية، على أهمية وفاء إسرائيل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي باعتبارها قوة احتلال للفلسطينيين.