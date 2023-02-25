في شاطئ نصف القمر.. طرح مشاريع استثمارية بمساحات تجاوزت 3 ملايين م2

ولفتت الأمانة إلى تنوع الفرص الاستثمارية التي من أبرزها: مواقع الشواطئ والسواحل، الجزر الترفيهية، والنقل البحري، المدن الطبية، ومجمع الجمعيات الخيرية، ونادٍ لكبار السن لدعم القطاع الثالث، والمراكز والأسواق التجارية والترفيهية والمراكز الرياضية، ومراسي القوارب، والملاعب المفتوحة، والمخازن والمستودعات والورش ومصانع الخرسانة الجاهزة، ومحطات الوقود والمطاعم والكافيهات والمطابخ والأنشطة السحابية، ومصانع البلاستيك، والحدائق والمتنزهات العامة، وأنشطة الخدمات المساندة والدعم اللوجستي، واللوحات الإعلانية على سيارات الأجرة والحافلات والأراضي البيضاء والمباني تحت الإنشاء والترميم، واللوحات الخاصة بالجسور والأنفاق، إضافة إلى المشاتل الزراعية ومعارض النباتات، وقصور الأفراح، وكذلك الفرص الاستثمارية بمجال حقوق التسمية والرعايات وتطوير الشوارع والبنى التحتية وتطوير المخططات والواجهات البحرية، ومصانع تدوير النفايات والمخلفات، واطلاق مواقع الفعاليات والمخيمات والمهرجانات الموسمية وعربات الأطعمة المتنقلة والألعاب المتنوعة واستثمار وتطوير الخدمات.