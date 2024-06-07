في المغرب.. "الجوازات" تركز على تسريع الإجراءات وتحقيق الدقة بـ"طريق مكة"

ومن خلال الصالة المخصصة لمبادرة "طريق مكة" التي يتم فيها استقبال الحجاج، تقوم الجوازات السعودية بإنهاء إجراءات سفر حجاج المغرب بكل يسر وسهولة، بدءًا من إصدار تأشيرة الحج إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، حتى التحقق من توافر الاشتراطات الصحية.