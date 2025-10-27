وزير الصحة يُطلق أول مركز قيادة وتحكم للسكري في العالم لمتابعة المؤشرات الصحية إلكترونيًا

أطلق وزير الصحة ورئيس مجلس إدارة شركة الصحة القابضة، الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اليوم، مركز القيادة والتحكم للسكري، كأول مركز من نوعه على مستوى العالم يُعنى بمتابعة المؤشرات الحيوية لمرضى السكري بشكل رقمي واستباقي، وذلك خلال اليوم الأول من فعاليات ملتقى الصحة العالمي 2025، في نسخته الثامنة، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في ملهم شمال الرياض.



وأكدت شركة الصحة القابضة أن المركز يُمثل نقلة نوعية في متابعة مرضى السكري، حيث يتيح تتبع مؤشراتهم الصحية إلكترونيًا على مدار الساعة، في جميع مناطق المملكة، ما يعزز من قدرة الفرق الطبية على التدخل المبكر وتقديم الدعم اللازم للحالات المزمنة.



ويجسّد المركز التزام المملكة بتعزيز الرعاية الوقائية، وتحسين جودة حياة المصابين بالسكري، من خلال نموذج الرعاية الصحية السعودي الذي يضع الوقاية في مقدمة الأولويات، ويعتمد على الإنسان محورًا رئيسًا في تقديم الخدمة.



ويُعد المركز من أبرز مخرجات التحول الرقمي في القطاع الصحي، حيث يُسهم في تسهيل وصول المرضى للخدمة، وتفعيل التواصل المباشر مع الأطباء، بما يقلل من مضاعفات المرض، ويُسرّع الاستجابة الصحية الفعالة.



وتعمل شركة الصحة القابضة على تقديم الرعاية المتكاملة من خلال 20 تجمعًا صحيًا يغطي مختلف مناطق المملكة، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 للارتقاء بجودة الخدمات وتحقيق التحول الشامل في تقديم الرعاية الصحية.