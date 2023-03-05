صلاة الغائب بأمر "المؤسس".. افتتاح دار "العبداللطيف" بشقراء والقصة يرويها أحفاده

أمر "المؤسس" بصلاة الغائب عليه

ويتابع الحفيد: كان الشيخ ذا مكانة خاصة لدى الملك عبدالعزيز الذي أثنى عليه في عدة مناسبات ورسائل، ووصفه في إحداها بأنه "محل الروح"، وزاره في بيته في شقراء، وعندما توفي في 18 شوال سنة 1352هـ صلى عليه جمع غفير في شقراء وبلدان الوشم، وعلم الملك المؤسس عبدالعزيز بذلك فبكى وترحم عليه، وأمر بأداء صلاة الغائب عليه في الرياض، وعزى أولاده، كما أمر بذلك أيضًا الأمير عبدالله بن جلوي أمير الأحساء، وأجل إمام وخطيب جامع أشيقر الصلاة عليه إلى اليوم الثاني؛ لأنه كان يوم استسقاء، ليصلي عليه أكبر عدد ممكن من الناس، كما رثاه الأديب المشهور محمد بن عبدالله بن بليهد بقصيدة طويلة مؤثرة يوردها كل من ترجم له.