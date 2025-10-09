مجموعة المجال العربي ومان إنتربرايز توقّعان اتفاقية مع شركة الدرعية لتنفيذ مشروع "الجامع الكبير بالدرعية" بقيمة تتجاوز 917 مليون ريال سعودي

ويمتد الجامع الكبير بالدرعية على مساحة تقارب 12,320 مترًا مربعًا، ويتكوّن من مرافق خدمية متكاملة تشمل المصليات للرجال والنساء، ومكتبة، ومنطقة وضوء، وساحات خارجية رحبة، ومواقف سيارات. وقد تم تصميم المشروع بعناية من قِبل شركة X-Architects ليعكس الطابع المعماري النجدي الأصيل، ويجسد الهوية الثقافية والدينية للمملكة العربية السعودية.