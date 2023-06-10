بعد صور الطائرة الأولى.. "الجحلي": آمل أن تنجح طيران الرياض باستقطاب أكبر عدد من الركاب

وفي مقاله "طيران الرياض" بصحيفة "الاقتصادية"، يقول الجحلي: "عرضت شركة طيران الرياض باكورة تجهيزاتها للتشغيل في وقت لم يكن أحد يتوقع أن تبدأ فيه مناقشات المقر والتسهيلات والتوظيف وغيرها من جزئيات التأسيس التي تشغل الحيز الأهم من سنوات التخطيط للبدء الفعلي للعمليات.. ما استنتجته من مشاهدة صور الطائرة الأولى لطيران الرياض هو انطباع بأن الشركة ستكون فعلاً رائدة ومتفاعلة من المتطلبات التي ستفرضها المرحلة المقبلة بكل تعقيداتها. فمع نمو عدد السكان في المراكز الرئيسة خصوصًا الرياض، وانتقال المقار الرئيسة للشركات في الشرق الأوسط للمملكة وتعدد المناطق والمدن الصناعية والمشاريع العملاقة التي تبشر بها "رؤية 2030"، أكدت طيران الرياض أنها تسير على الوتيرة نفسها أو أسرع.