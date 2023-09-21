بوابة الهوايات تطلق حملة "هاوي السعودية" احتفاءً باليوم الوطني الـ93

يذكر أن البوابة الوطنية للهوايات "هاوي" تأسست في شهر أكتوبر من عام 2022م لتقديم الدعم والتمكين للهواة من الجنسين في مختلف الهوايات، وتهيئة البيئة اللازمة لدعم وتعزيز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في ممارسة الهوايات الثقافية والرياضية والترفيهية والبيئية وغيرها من الهوايات، من خلال التسجيل في البوابة، وتأسيس الأندية أو الانضمام إلى أندية قائمة، والحصول على التراخيص وإقامة الفعاليات من خلال الرابط .