السعودية في اليمن: دعم وتنمية وإنسانية.. وهذه أبرز القطاعات المستفيدة

وأشار تقرير اقتصادي صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، يموله المكتب القطري لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، إلى أن المساعدات الإنمائية الرسمية التي حصلت عليها اليمن سجَّلت ارتفاعا بشكل متواصل من نحو 3.1 مليار دولار في عام 2014 إلى أن وصـلت إلى 5.3 مليار دولار في عام 2017، بالتزامن مع تزايد حدة الصراع والحرب والحاجة الماسة والمتزايدة للمساعدات الإنسانية، ثم استقرت عند نحو 7.2 مليار في عام 2020.