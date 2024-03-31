المسجد النبوي يستقبل جموع المعتكفين في العشر الأواخر من رمضان

وهيَّأت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، الخدمات والتسهيلات كافة؛ لاستقبال المعتكفين من الرجال والنساء، التي تتضمن: خدمات السُقيا، وتقديم وجبات الإفطار والسحور والمشروبات الساخنة والباردة، وخدمات النظافة، وحقيبة هدية، إضافة إلى عيادة طبية متكاملة للمحافظة على صحة الجميع وسلامتهم، إلى جانب تقديم سلسلة من المحاضرات العلمية والإرشادية للمعتكفين بلغات عدة، وخصّصت السطح الغربي وأبواب الدخول من خلال السلالم: رقما (6) و(10)، من المسجد النبوي للمعتكفين من الرجال، والقسم الشمالي الشرقي، وبابا الدخول (24) و(25 أ) للمعتكفات.