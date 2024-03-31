المسجد النبوي يستقبل جموع المعتكفين في العشر الأواخر من رمضان

استقبل المسجد النبوي، اليوم، جموع المعتكفين في العشر الأواخر من رمضان هذا العام بعد اكتمال تسجيل العدد المسموح به عبر تطبيق "زائرون" الإلكتروني، وفق الطاقة الاستيعابية للأماكن المخصّصة لخدمة الاعتكاف.
وهيَّأت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، الخدمات والتسهيلات كافة؛ لاستقبال المعتكفين من الرجال والنساء، التي تتضمن: خدمات السُقيا، وتقديم وجبات الإفطار والسحور والمشروبات الساخنة والباردة، وخدمات النظافة، وحقيبة هدية، إضافة إلى عيادة طبية متكاملة للمحافظة على صحة الجميع وسلامتهم، إلى جانب تقديم سلسلة من المحاضرات العلمية والإرشادية للمعتكفين بلغات عدة، وخصّصت السطح الغربي وأبواب الدخول من خلال السلالم: رقما (6) و(10)، من المسجد النبوي للمعتكفين من الرجال، والقسم الشمالي الشرقي، وبابا الدخول (24) و(25 أ) للمعتكفات.
وأكّدت الهيئة ضرورة التزام المعتكفين بالضوابط والتعليمات المحدّدة للاعتكاف في المسجد النبوي، إذ تمّ تكليف لجان ميدانية لمتابعة الخدمات الإرشادية والتوجيهية للمعتكفين، لتحقيق الراحة والطمأنينة لهم، وتقديم الرعاية الكاملة لقاصدي المسجد النبوي كافة.