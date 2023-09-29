جوائز لعشاقها.. ملتقى القصيم لـ"نوادر الحري 2" يتهيأ بين فحص ومزايدات

ويقع مقر ملتقى القصيم الثاني لنوادر الحري شرق المحافظة، وتحت إشراف المحافظة؛ حيث يؤمل أن يسهم بانتعاش الحركة التجارية واستقطاب الزوار من كل مناطق المملكة، بحيث يمكنهم الاطلاع على الأصناف النادرة من الماشية الحرية، والدخول أيضاً بمزايدات عليها.