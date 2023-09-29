جوائز لعشاقها.. ملتقى القصيم لـ"نوادر الحري 2" يتهيأ بين فحص ومزايدات

أنهت بلدية محافظة عقلة الصقور، استعدادت إقامة ملتقى القصيم الثاني لنوادر الحري بالمحافظة اليوم؛ حيث عملت على تهيئة البنية التحتية وبدء تخطيط الموقع وتجهيز البوابات وصيانة الطرق وتركيب الإنارة والأرصفة وتنظيم المواقف ورش المياه بمحيط الملتقى.
ويقع مقر ملتقى القصيم الثاني لنوادر الحري شرق المحافظة، وتحت إشراف المحافظة؛ حيث يؤمل أن يسهم بانتعاش الحركة التجارية واستقطاب الزوار من كل مناطق المملكة، بحيث يمكنهم الاطلاع على الأصناف النادرة من الماشية الحرية، والدخول أيضاً بمزايدات عليها.
ويشارك فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم، بالملتقى للفحص والتأكد من سلامة المعروض وخلوها من الأمراض، وكذلك لتقديم التوعية اللازمة؛ لما يحتاجه مربو الحلال من إرشادات وتعليمات وتقديم آخر ما توصل إليه الطب البيطري في تحصين الحلال.
وبحسب المنظمين، فإن عدد المسجلين بالملتقى جاء ضِعف العام الماضي، وأنه سيقدم للحضور وعشاق النوادر جوائز من خلال السحب على كوبونات سيحصلون عليها من بوابات الدخول.