"حمودة": مستشفى السلام الوقفي هو الأول من نوعه بالمملكة ويقدم الرعاية الطبية الطارئة

وأضاف حمودة عبر قناة الإخبارية أن هذا المستشفى تم إنجازه في فترة وجيزة تقريباً تسعة أشهر وبتجهيزات عالية جداً من ناحية تقنية وكوادر طبية مدربة ومؤهلة للتعامل مع الحالات الطبية الطارئة والحرجة مؤكداً أنه تم تجهيز المستشفى الوقفي بأجهزة طبية تضاهي أفضل الأجهزة المتواجدة بالعالم والتي تم توريدها من الشركات التوب فايف لهذا المستشفى والذي سيحقق إن شاء لله الهدف المطلوب بالأيام القليلة.