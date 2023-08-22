"المرئي والمسموع": قبل الإعلان عند أي حساب.. تأكد من أنه "موثوق"

أوضحت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، اليوم، أنه قبل الإعلان عند أي حساب لفرد مُعلن، يجب التأكد من أنه موثوق، وذلك من خلال زيارة: http://mawthooq.gcam.gov.sa.