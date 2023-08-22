"المرئي والمسموع": قبل الإعلان عند أي حساب.. تأكد من أنه "موثوق"

أوضحت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، اليوم، أنه قبل الإعلان عند أي حساب لفرد مُعلن، يجب التأكد من أنه موثوق، وذلك من خلال زيارة: http://mawthooq.gcam.gov.sa.
وقالت الهيئة: ضوابط ترخيص "موثوق" تسري على الفرد، المواطن والمُقيم، والمستثمر الأجنبي المُعلن عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأشارت الهيئة العامة للإعلام المرئي إلى أنه يُستثنى من ذلك حالات محددة وفق الضوابط.
جدير بالذكر أن "موثوق" خدمة تتيح تسجيل الأفراد لترخيص تقديم الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعتبر الترخيص إلزاميًا لمزاولة الإعلانات للأفراد.