‏NHC تعلن بدء البيع في مشروع "أراسي هايتس" ضمن وجهة لازورد بالخُبر

أعلنت NHC عن بدء البيع في مشروعها العقاري الجديد "أراسي هايتس" الواقع في وجهة لازورد في مدينة الخُبر، إحدى أبرز الوجهات العمرانية الحديثة بالمنطقة الشرقية. وتمتاز بقربها من الطرق الرئيسية وشاطئ نصف القمر وجامعة الأمير محمد بن فهد، مما يمنحها موقعًا استراتيجيًا يسهل الوصول إلى مختلف الخدمات، ويجعلها خيارًا مثاليًا للعيش في بيئة جذابة.

ويضم المشروع أكثر من 2,200 وحدة سكنية بتصاميم عصرية ومساحات متنوعة، مجهزة بالمطابخ والمكيفات، إلى جانب أنظمة مكافحة الحريق المطابقة لاشتراطات هيئة المواصفات السعودية (SASO)، كما يُقدَّم مع حزمة ضمانات تشمل عشر سنوات على الأعمال الإنشائية والعزل المائي.

ويتميز "أراسي هايتس" بتكامل مرافقه وخدماته، حيث يضم مسابح ونوادي رياضية للنساء والرجال ومجالس عائلية موزعة على المباني، إلى جانب المسطحات الخضراء والحدائق النموذجية على مساحة تتجاوز 187 ألف متر مربع، بالإضافة إلى المساجد والمدارس والمرافق التجارية والصحية، ما يوفّر نمط حياة متكاملًا للسكان.

وتدعو NHC الراغبين في الحجز إلى الاطلاع على التفاصيل عبر موقع "سكني": https://sakani.sa/app/offplan-projects/1663

يُذكر أن مشاريع NHC تُجسّد رؤية الشركة في تطوير وجهات عمرانية متكاملة تدعم جودة الحياة، وتوفّر خيارات سكنية متعددة ضمن بيئة صحية مستدامة، كما تواصل الشركة تأكيد مكانتها كأكبر مطور عقاري في الشرق الأوسط من خلال مشاريع نوعية تجسّد التحول الحضري المتسارع في المملكة.