"أمانة العاصمة المقدّسة" تزيل 4 مزارع ورقيات تُروى بمياه الصرف جنوب مكة

جاء ذلك في إطار حرص أمانة العاصمة المقدّسة، ممثلة في وكالة البلديات، على تحقيق أعلى مستوى من الإصحاح البيئي، ومتابعة وإزالة كل الظواهر السلبية التي تتعلّق بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين؛ مشددة على أنها لن تتوانى في تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.