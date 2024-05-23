"بيبسي" تُعلن عن "حفلة بيبسي" في خِتام دوري روشن السعودي

وبهذه المناسبة، صرّح نائب الرئيس الأول والمدير التنفيذي للتسويق في شركة بيبسيكو لإفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، كريم الفقي، قائلاً: "لقد أطلقنا هوية بيبسي البصرية الجديدة مطلع هذا العام، وأكدنا على التزامنا بمواصلة جهودنا في تقديم المزيد من التجارب الشيقة والممتعة لمحبينا، لذا حرصنا على أن نجعل من بيبسي أول شريك وعلامة تجارية تقيم عرضًا موسيقًا لم يسبق له مثيل في دوري روشن السعودي. ويُعد هذا الحفل بمثابة خطوة إستراتيجية لترسيخ مكانة بيبسي كعلامة تجارية رائدة تدعم التطورات الثقافية في المملكة العربية السعودية، فمن خلال مواكبتنا للمشهد الترفيهي المزدهر في المملكة، والقطاع الرياضي سريع التوسع، نعتزم الاستفادة من توجهاتها الحالية،ولنمهد الطريق نحو المزيد من الشراكات المستقبلية".