"بيبسي" تُعلن عن "حفلة بيبسي" في خِتام دوري روشن السعودي

تُعلن بيبسي عن مشاركتها في الحفل الخِتامي لدوري روشن السعودي لكرة القدم يوم 24 مايو، وإقامتها لحفل موسيقي تحت عنوان "حفلة بيبسي" في في ملعب المملكة أرينا تمام الساعة السابعة مساءً ، وبذلك تُصبح بيبسي أول علامة تجارية تُقيم فعالية موسيقية رئيسية ضمن محفلٍ رياضي كبير على أرض المملكة العربية السعودية. وفي هذا الاحتفال الفريد من نوعه، تقدم بيبسي شعارها الأيقوني الجديد؛ لتُعزز مكانتها الراسخة كعلامة رائدة في تقديم التجارب الثقافية المشوقة التي تجمع بين الموسيقى والرياضة.
تهدف بيبسي من خلال هذا التعاون إلى التأكيد على سعيها الدائم نحو الابتكار، وتحفيز روح المشاركة بين الجماهير، وتأتي "حفلة بيبسي" تحت شعار "خليك متعطش" لتتيح للمشجعين والعشّاق فرصة عيش تجربة ترفيهية فريدة، حيث سيستضيفالحفل عرض موسيقي حماسي على يد مجموعة فناني دي جي من تنظيم المنصة الفنية العالمية "مدل بيست".
يُعد شعار "خليك متعطش" أكثر من مجرد عبارة تتبنّاها بيبسي،حيث حرصت على مواكبة جميع الأجيال وتحفيزهم على التحدي والسعي نحو التميز. ومن خلال هذا الحفل المميز؛ تواصل بيبسيالالتزام بغايتها عبر تقديمها لنخبة من الفنانين الذينسيستعرضون مزيجًا متنوعًا من أشهر الأغاني العالمية والألحان الموسيقية المعاصرة التي أتفق على حبها الجمهور الرياضي من كافة الأعمار.
وبهذه المناسبة، صرّح نائب الرئيس الأول والمدير التنفيذي للتسويق في شركة بيبسيكو لإفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، كريم الفقي، قائلاً: "لقد أطلقنا هوية بيبسي البصرية الجديدة مطلع هذا العام، وأكدنا على التزامنا بمواصلة جهودنا في تقديم المزيد من التجارب الشيقة والممتعة لمحبينا، لذا حرصنا على أن نجعل من بيبسي أول شريك وعلامة تجارية تقيم عرضًا موسيقًا لم يسبق له مثيل في دوري روشن السعودي. ويُعد هذا الحفل بمثابة خطوة إستراتيجية لترسيخ مكانة بيبسي كعلامة تجارية رائدة تدعم التطورات الثقافية في المملكة العربية السعودية، فمن خلال مواكبتنا للمشهد الترفيهي المزدهر في المملكة، والقطاع الرياضي سريع التوسع، نعتزم الاستفادة من توجهاتها الحالية،ولنمهد الطريق نحو المزيد من الشراكات المستقبلية".
وأضاف الفقي: "كما أرغب بالتنويه إلى أن هذه الفعالية هي عنصر من عناصر إستراتيجية ذات نطاق أوسع تهدف إلى دمج علامتنا التجارية في النسيج الثقافي للأسواق التي تخدمها، وذلك لتعزيز الوعي بهوية بيبسي الشبابية وسعيها إلى تقديم تجارب مبتكرة لعشاقها".
ومن جانبه، علّق الرئيس التنفيذي لشركة مدل بيست،رمضان الحرتاني، على التعاون قائلًا: "تكمن أهمية هذا التعاون في الطاقة القوية التي تنتج عن اجتماع الرياضة والموسيقى في مشهد واحد، حيث يشتعل شغف عُشاق كرة القدم بحماس الموسيقى الذي يصدع في الملاعب ويخلق لحظات لا تنسى، ولأننا نولي اهتمامًا خاصًا بتوجه الموسيقى في المملكة؛ نحرص بشدة على ابتكار تجارب فريدة تلبي رغبات جماهيرنا المتنوعة".
وأضاف الحرتاني: "بالتعاون مع بيبسي سنعمل على تحديالمألوف، وتقديم تجربة مميزة تترك الجمهور متعطشًا للمزيد".
تؤكد بيبسي على التزامها بدعم تطوير رياضة كرة القدم في المملكة العربية السعودية، وتعزيز شعبيتها، وتَعدُ الحضور بتقديم حفل ختام مذهل يجمع بين شغف كرة القدم وإبداع الموسيقى، لترسّخ سعيها الدائم في مواكبة التوجهات الثقافية، وتقديم تجارب مميزة يتردد صداها عبر الأجيال، وإلهام الجماهير، وتحفيز تعطشهم لعيش لحظات ومغامرات استثنائية.
كما تدعو بيبسي عشاقها في المملكة العربية السعودية للبقاء على اطلاع بأحدث المستجدات، ومشاهدة مقتطفات حصرية لما خلف الكواليس، وترقُب المزيد من الفعاليات القادمة عبر متابعة صفحتها @pepsi_Saudi، والمشاركة في وسم #خليك_متعطش.