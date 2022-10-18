القيادة تهنئ رئيس جمهورية أذربيجان بذكرى استقلال بلاده

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس إلهام حيدر علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.