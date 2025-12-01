رسميًا.. انضمام مجموعة المانع إلى مركز برنامج "شريك"

وأوضح أن هذه الشراكة لا تقتصر على دعم المشاريع التوسعية، بل تُعد شراكة وطنية تسهم في بناء قطاع صحي أكثر قوة وتنافسية وجودة، قادر على تلبية احتياجات المجتمع وفق أعلى المعايير العالمية.