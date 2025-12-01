رسميًا.. انضمام مجموعة المانع إلى مركز برنامج "شريك"

أعلنت مجموعة المانع الطبية انضمامها رسميًا إلى مركز برنامج “شريك”، وذلك في إطار التزامها بدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الوطنية.
وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة المانع الطبية، البروفيسور الدكتور عوض العُمري، أن الانضمام يمثل محطة استراتيجية محورية تسهم في تمكين المجموعة من التوسع في مشاريع نوعية تعزز جودة الحياة وتطور منظومة الرعاية الصحية في المملكة.
وقال العُمري: “نفتخر بانضمامنا إلى برنامج شريك، أحد أهم البرامج الوطنية الداعمة لنمو وتمكين القطاع الخاص، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله – اللذين يصنعان تحولًا اقتصاديًا وتنمويًا غير مسبوق.”
وأضاف: “نرى في هذه الشراكة فرصة لتطوير البنية التحتية للمستشفيات، وزيادة الطاقة السريرية، وتحسين القدرات التشغيلية، إلى جانب تسريع التحول الرقمي في منشآتنا الصحية.”
وأوضح أن هذه الشراكة لا تقتصر على دعم المشاريع التوسعية، بل تُعد شراكة وطنية تسهم في بناء قطاع صحي أكثر قوة وتنافسية وجودة، قادر على تلبية احتياجات المجتمع وفق أعلى المعايير العالمية.
واختتم العُمري تصريحه بالتأكيد على أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرًا إلى التزام المجموعة بتقديم خدمات صحية عالية الجودة، والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.