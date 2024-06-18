مؤشرات "التجارة" تحقق مراكز عالمية متقدمة في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024

وتقدّمت المملكة هذا العام إلى المرتبة (16) عالمياً من أصل (64) دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، متقدمة مرتبة واحدة، مدعومة بتحسن تشريعات الأعمال من المرتبة (13) إلى المرتبة (12)، فيما حافظت على مرتبتها السابقة (34) في محور البنية التحتية، وبقيت في المراتب العشرين الأولى في الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية، في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD لعام 2024م.