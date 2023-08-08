"السند" يشيد بقرار إنشاء رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين وتحويل "الرئاسة" إلى هيئة عامة

ويأتي هذا القرار الحكيم بإنشاء رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وتحويل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى هيئة عامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لتحقيق عمارة الحرمين الشريفين الحسيَّة والمعنوية، ليقوم هذان الجهازان بعمارة الحرمين الشريفين بالدروس والمحاضرات وحلق القرآن الكريم، وأعمال الخدمات والتشغيل والصيانة والتطوير والتشييد، ليكتمل بذلك العقد وتتضافر الجهود في خدمة الحرمين الشريفين.