السعودية تستعرض منجزاتها في قطاع الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي بمؤتمر دولي بإيطاليا

وأشار الغامدي إلى أن السعودية نظّمت على هامش المؤتمر لقاء خاصًّا عن السنة الدولية للإبليات 2024، التي أطلقتها "الفاو" مؤخرًا، تستعد السعودية لرئاستها، واستعرضت خلاله جهود السعودية في قيادة حراك عالمي للعناية بقطاع الإبليات إيمانًا بأهميتها في تحقيق الأمن الغذائي، ودعم الصناعة والاقتصاد، وإنشاء مراكز وبرامج الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية لقطاع الإبل، ومبادرة التنميط الجيني باستخدام الشفرة الوراثية، وتأسيس قاعدة بيانات وراثية مرجعية.