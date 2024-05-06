مُقدِّم "سهارى" المذيع القيسي لـ"سبق": فخورٌ بالعمل بجانب كبار المذيعين.. وأطمح لتقديم برامج نوعية

وعبّر القيسي عن سعادته بتقديم هذا البرنامج المميز بطاقمه وضيوفه، وشكره للمسؤولين في إذاعة الرياض على ثقتهم باختياره لتقديم البرنامج، وفي مقدمتهم مديرة الإذاعة هدى صباغ، ومعد البرنامج محمد عسيري، ومدير إدارة التنفيذ (المذيعين) الدكتور سليم الغامدي، ومديرو الإدارات بالإذاعة، والزملاء الداعمون المحفزون. كما قدم شكره للمسؤولين في وزارة الإعلام وهيئة الإذاعة والتلفزيون على ما يجده منهم من دعم وتشجيع، وعلى جهودهم التطويرية للارتقاء بالإعلام السعودي في مختلف المجالات، وفي مقدمتهم وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، ومساعده الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، والرئيس التنفيذي للهيئة محمد بن فهد الحارثي، ونائبه خالد بن حمود الغامدي، ومساعد النائب لشؤون الإذاعة فيصل بن إبراهيم العيافي.