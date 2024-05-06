مُقدِّم "سهارى" المذيع القيسي لـ"سبق": فخورٌ بالعمل بجانب كبار المذيعين.. وأطمح لتقديم برامج نوعية

أعرب المذيع الشاب علاء القيسي عن شعوره بالفخر؛ لعمله بجانب كبار المذيعين خلال مشواره الإعلامي الذي بدأ قبل 14 عامًا، ذاكرًا من أبرزهم: سليمان العيسى وفهد الحمود -رحمهما الله-، والدكتور سليمان العيدي وحامد الغامدي وسفر الشهراني ومحمد خيري وأحمد الحميد وجبريل أبو دية وعبدالعزيز العيد. أما في إذاعة الرياض فقد عمل بجانب الأساتذة المميزين: عبدالمحسن الحارثي ويحيى الصلهبي ومحمد بن نهار وعبدالعزيز القنيعي -رحمه الله-.
وأكد القيسي لـ"سبق" اعتزازه أيضًا بعمله بجانب زملائه من المذيعين ومقدمي البرامج الشباب، وعمله مع عدد من مديري القنوات والإذاعات والإدارات خلال مشواره الإعلامي، واستفادته من خبراتهم الإدارية.
ويطمح علاء القيسي إلى أن يكون من أفضل المذيعين والمعدين ومقدمي البرامج والمحاورين على مستوى الوطن العربي، وأن يقدم برامج نوعية، تفيد المستمعين، وتخدم المجتمع، وأن يترك أثرًا إيجابيًّا في مسيرته الإعلامية.
وعن مشواره الإذاعي والصحفي تحدَّث الزميل القيسي قائلاً: "حاليًا أقدم برنامج (سهارى)، وهو البرنامج رقم 40 في مسيرتي الإعلامية التي بدأت في 15 شعبان 1431، وعملت خلالها في أخبار وبرامج قناتَي السعودية والثقافية وإذاعة الرياض، وقدمت خلالها برامج اجتماعية وثقافية منوعة وفنية، وشاركت في إعداد وتقديم بعضها، إضافة لقراءة ما يزيد على 1300 موجز ونشرة إخبارية، وعملت مراسلاً لقناتَي السعودية والإخبارية من جازان".
وأضاف: "مارست مختلف مجالات العمل الإذاعي والتلفزيوني، إضافة لعملي مدققًا لغويًّا ومحررًا صحفيًّا ببعض الصحف الورقية والإلكترونية".
وعن برنامج سهارى الذي يقدمه عبر إذاعة الرياض في موسمه الخامس قال المذيع القيسي: "البرنامج فني أدب،ي يهتم باستضافة نجوم الفن والأدب محليًّا وخليجيًّا وعربيًّا من كل الأجيال، ويستعرض مسيرة كل ضيف من بداياته إلى حضوره للاستديو، ويركز على تفصيلات كل مرحلة، والذكريات والمواقف الصعبة والطريفة التي صاحبتها، وأبرز الداعمين في كل مرحلة".
وعبّر القيسي عن سعادته بتقديم هذا البرنامج المميز بطاقمه وضيوفه، وشكره للمسؤولين في إذاعة الرياض على ثقتهم باختياره لتقديم البرنامج، وفي مقدمتهم مديرة الإذاعة هدى صباغ، ومعد البرنامج محمد عسيري، ومدير إدارة التنفيذ (المذيعين) الدكتور سليم الغامدي، ومديرو الإدارات بالإذاعة، والزملاء الداعمون المحفزون. كما قدم شكره للمسؤولين في وزارة الإعلام وهيئة الإذاعة والتلفزيون على ما يجده منهم من دعم وتشجيع، وعلى جهودهم التطويرية للارتقاء بالإعلام السعودي في مختلف المجالات، وفي مقدمتهم وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، ومساعده الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، والرئيس التنفيذي للهيئة محمد بن فهد الحارثي، ونائبه خالد بن حمود الغامدي، ومساعد النائب لشؤون الإذاعة فيصل بن إبراهيم العيافي.
يُذكر أن برنامج سهارى من إعداد المستشار الإعلامي وكبير معدي هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن أحمد عسيري، ويشاركه في الإعداد علي دوح، ويخرج البرنامج محمد الجنيد، ويشارك الفنان أيمن رياض في التنسيق مع بعض ضيوف البرنامج، ويوثق رواف عسيري كواليس حلقات البرنامج بمقاطع فيديو وصور للضيوف ولفريق البرنامج، وينشرها في برامج التواصل الاجتماعي.
ويُبث البرنامج يوم الجمعة الساعة الـ12 ليلاً، وقد أنهى فريق البرنامج تسجيل 4 حلقات مع بعض الشخصيات البارزة في الساحتين الفنية والأدبية. وكانت الحلقة الأولى مع الفنانة نور حسين نجمة مسلسل الميراث وغيره من المسلسلات، والثانية مع الكاتبة لمياء الزيادي العتيبي كاتبة مسلسل الشرار ومسلسلات أخرى، والثالثة مع الفنان جبران الجبران نجم مسلسل مجمع 75 وغيره من المسلسلات، والرابعة مع الكاتبة نورة آل ماجد الكاتبة الشمولية. وقد تم بث الحلقتين الأولى والثانية.
ويسعى فريق البرنامج لاستضافة المزيد من الشخصيات البارزة والمميزة في الساحتَيْن الفنية والأدبية.