"نجم" تشارك في مؤتمر ومعرض التأمين العالمي (INGATE) بصفتها راعيًا للتمكين

وقال الأستاذ عبدالله الخلف، الرئيس التنفيذي المكلف لشركة نجم لخدمات التأمين: "يسهم مؤتمر (INGATE) في تعميق سوق التأمين وجعل المملكة العربية السعودية مركزًا إقليميًا رائدًا لهذا القطاع الغني بفرص النمو والتطوير. ومن خلال رعايتنا لهذا المؤتمر الهام، نسعى إلى إبراز دور "نجم" في تمكين قطاع تأمين المركبات في المملكة عبر ابتكار خدمات نوعية تُسهم في تسهيل حياة الأفراد والارتقاء بجودة الحياة. ونؤكد من خلال مشاركتنا على حرص "نجم" على التواجد الفعّال في المحافل والفعاليات المتخصصة بقطاع التأمين، الذي يواصل دوره المتصاعد في المشهد الاقتصادي المحلي والعالمي".