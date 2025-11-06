"نجم" تشارك في مؤتمر ومعرض التأمين العالمي (INGATE) بصفتها راعيًا للتمكين

أعلنت شركة نجم لخدمات التأمين عن مشاركتها في النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض التأمين العالمي (INGATE)، الذي تنظمه هيئة التأمين في الرياض خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر المقبل، تحت رعاية معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية ورئيس برنامج تطوير القطاع المالي، وبمشاركة معالي الأستاذ عبدالعزيز البوق، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، ومحافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وتشارك "نجم" في المؤتمر بصفتها راعيًا للتمكين، في حدثٍ هو الأول من نوعه في المملكة يركّز على صناعة التأمين، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 150 جهة تشمل شركات التأمين والمستثمرين المحليين والدوليين، إلى جانب القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
وسيشارك وفد من كبار التنفيذيين في "نجم" في فعاليات المؤتمر، لاستعراض أحدث ابتكارات الشركة في تمكين قطاع تأمين المركبات وتعزيز السلامة المرورية، إلى جانب استشراف مستقبل خدمات التأمين في المملكة والمنطقة.
وقال الأستاذ عبدالله الخلف، الرئيس التنفيذي المكلف لشركة نجم لخدمات التأمين: "يسهم مؤتمر (INGATE) في تعميق سوق التأمين وجعل المملكة العربية السعودية مركزًا إقليميًا رائدًا لهذا القطاع الغني بفرص النمو والتطوير. ومن خلال رعايتنا لهذا المؤتمر الهام، نسعى إلى إبراز دور "نجم" في تمكين قطاع تأمين المركبات في المملكة عبر ابتكار خدمات نوعية تُسهم في تسهيل حياة الأفراد والارتقاء بجودة الحياة. ونؤكد من خلال مشاركتنا على حرص "نجم" على التواجد الفعّال في المحافل والفعاليات المتخصصة بقطاع التأمين، الذي يواصل دوره المتصاعد في المشهد الاقتصادي المحلي والعالمي".
ويُركّز مؤتمر (INGATE) على تعزيز مواءمة قطاع التأمين مع رؤية السعودية 2030 والأولويات الوطنية، وزيادة فرص التعاون والشراكات بين الجهات العاملة في القطاع. كما يمثل المؤتمر منصة عالمية رائدة تجمع 100 متحدث محلي ودولي ضمن 40 جلسة حوارية وورشة عمل وفعالية متنوعة، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 7 آلاف زائر خلال أيامه الثلاثة.
ويناقش المؤتمر أربع قضايا رئيسية في عالم التأمين تشمل: إعادة تصور التنظيم الرقابي، ومنافذ التمويل الرأسمالي، والتحول الذكي في التأمين، ومحور الإنسان والكوكب الذي يركّز على الاستدامة.