"الديزل" يعطل عمل برج الاتصالات ويجبر سكان شطيفية جازان على الخروج بحثاً عن شبكة

وقال السكان إن الحلول سهلة وتكمن في التنسيق مع شركة الكهرباء لإيصال الكهرباء للبرج بدلاً من الاعتماد على المولد والديزل الذي يخرج البرج في كل مرة عن الخدمة، خاصة عند هطول الأمطار وانقطاع المزوّد، مشيرين إلى أن هناك مشغلين آخرين في القرية نفسها لكن الشبكة لا تنقطع، لأنهم يعتمدون على التيار الكهربائي.. وطالبوا الجهة المعنية بالأمر وشركة الاتصالات بالتدخل لإنهاء معاناتهم التي طالت ولم تجد لها حلاً حتى الآن.