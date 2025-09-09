شكاوى في "حقال" من انتشار الشجر الأمريكي وحجبه للرؤية على الطرق

أبدى عدد من أهالي مركز حقال بمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة استياءهم من الانتشار المتزايد لأشجار السلم الأمريكي على جوانب الطرق الرئيسية في المركز، مشيرين إلى أنها تسببت في حجب الرؤية وإعاقة الحركة المرورية، إضافة إلى مخاوفهم من وقوع حوادث نتيجة صعوبة الرؤية في بعض المواقع.
وأوضح الأهالي أن هذه الأشجار تنتشر في عدة مواقع حيوية بالمركز، من بينها الطرق المؤدية إلى المركز الصحي ومدارس البنات والطريق الرئيسي للسوق الشعبي، مما جعل التنقل يشكّل خطراً على السائقين والمشاة على حد سواء.
وبيّنوا أنهم تقدموا بعدة بلاغات للجهات المختصة، إلا أن الردود تفاوتت بين أن الطرق تتبع وزارة النقل وأن إزالة الأشجار من اختصاص وزارة البيئة، مؤكدين أن المشكلة ما زالت قائمة حتى الآن.
وطالب الأهالي بضرورة دراسة الوضع وإيجاد حلول مناسبة تحد من انتشار هذه الأشجار حفاظاً على السلامة العامة وسلاسة الحركة المرورية داخل المركز.