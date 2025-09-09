شكاوى في "حقال" من انتشار الشجر الأمريكي وحجبه للرؤية على الطرق

أبدى عدد من أهالي مركز حقال بمحافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة استياءهم من الانتشار المتزايد لأشجار السلم الأمريكي على جوانب الطرق الرئيسية في المركز، مشيرين إلى أنها تسببت في حجب الرؤية وإعاقة الحركة المرورية، إضافة إلى مخاوفهم من وقوع حوادث نتيجة صعوبة الرؤية في بعض المواقع.