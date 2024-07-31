بعد أدائهم العمرة.. "رئاسة الشؤون الدينية" تعد برنامجاً لوفد أولمبياد الكيمياء الدولي

أدّى وفدٌ من أولمبياد الكيمياء الدولي، مناسك العمرة، ثم أعقبها بجولة ميدانية على عددٍ من الإدارات الدينية داخل المسجد الحرام، ورافقهم خلال الجولة عددٌ من المسؤولين بالرئاسة.
وأعدّت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، برنامجاً دينياً متكاملاً؛ لإثراء تجربتهم الدينية، وتهيئة الأجواء التعبُّدية الايمانية لهم.
وأعرب الوفد المكون من 50 دولة، عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة -حفظها الله- للجهود التي تبذلها لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لوزارة التعليم، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"؛ لحُسن الاستقبال والترتيب الرائع للأولمبياد الذي عُقد أخيراً بالرياض.
وثمَّن الوفد لرئاسة الشؤون الدينية حفاوة الاستقبال، وحُسن تنظيم وترتيب الجولة الميدانية الدينية في رحاب المسجد الحرام.
جديرٌ بالذكر أن وفد أولمبياد الكيمياء الدولي شارك في النسخة الـ 56 من الأولمبياد التي أُقيمت في الرياض أخيراً بشعار "نبني الروابط معاً".