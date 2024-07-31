بعد أدائهم العمرة.. "رئاسة الشؤون الدينية" تعد برنامجاً لوفد أولمبياد الكيمياء الدولي

أدّى وفدٌ من أولمبياد الكيمياء الدولي، مناسك العمرة، ثم أعقبها بجولة ميدانية على عددٍ من الإدارات الدينية داخل المسجد الحرام، ورافقهم خلال الجولة عددٌ من المسؤولين بالرئاسة.