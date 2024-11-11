"قمة الرياض".."أبو الغيط" يطالب بحل الدولتين بشكل فوري

طالب أمين جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بحل الدولتين بشكل فوري.
وخلال القمة العربية، قال أمين جامعة الدول العربية خلال القمة العربية الإسلامية مشتركة: لن نتنازل عن وجود دولة فلسطينية مستقلة.
وأضاف أمين جامعة الدول العربية: نطالب بوقف فوري لإطلاق النار في لبنان.
يذكر أنه، ولدور المملكة العربية السعودية الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين والدفاع عن قضاياهم، واستشعارًا بمسؤوليتها تجاه القضايا العربية والإسلامية عامةً والقضية الفلسطينية خاصةً، دعت بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - واستكمالًا للجهود المبذولة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - بالتنسيق مع أشقائه قادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة؛ لعقد قمة متابعة عربية - إسلامية مشتركة في المملكة اليوم؛ إثر استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية.
وتأتي القمة امتدادًا للقمة العربية - الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض في 11 نوفمبر 2023م، استشعارًا من قادة الدول العربية والإسلامية بأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد، يُعبّر عن الإرادة العربية - الإسلامية المشتركة بشأن ما شهدته غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة، تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.