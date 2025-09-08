طيران ناس يعلن تشغيل 3 رحلات أسبوعية مباشرة بين الدمام ودمشق اعتباراً من 3 أكتوبر

واعتبارًا من 3 أكتوبر، سيشغل طيران ناس ثلاث رحلات أسبوعية بين مطار الملك فهد الدولي في الدمام ومطار دمشق الدولي، معززاً الربط الجوي بين البلدين الشقيقين، بعد أن أصبح في يونيو الماضي أول شركة طيران سعودية تستأنف رحلاتها إلى دمشق، رافعاً بذلك عدد رحلاته المباشرة للعاصمة السورية إلى 17 رحلة أسبوعية من كل من الرياض وجدة والدمام.