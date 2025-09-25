انطلاق قمة شنايدر إلكتريك للابتكار بالرياض بحضور حكومي واسع ومنتجات جديدة تحمل علامة "صناعة سعودية"

وتمثل قمة الابتكار منصة مثالية لتعزيز الحوار مع شركائنا وتسليط الضوء على أحدث الابتكارات التي ستسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وذكاءً للمملكة والمنطقة." وتأتي جهود شنايدر إلكتريك في إطار رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز قطاع الصناعة ليساهم بما يصل إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. وتساهم أصول الشركة في تحقيق هذه الاستراتيجية، حيث تمتلك الشركة عدد من المنشآت التصنيعية في الدمام والرياض، وتستعد لافتتاح مصنع جديد في مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، وهو حاصل على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي"LEED"، حيث ينتج انبعاثات كربونية أقل بنسبة 34% ويحقق وفورات في الطاقة بنسبة 33% ، وتتجاوز نسبة التوطين في الشركة 40%، حيث يمثل الموظفون السعوديون 80% من القوى العاملة في مصنع الرياض، مما يؤكد التزام الشركة ببناء رأس المال البشري. وفي ذات السياق، تحدث محمد شاهين، الرئيس التنفيذي لشنايدر إلكتريك في المملكة وباكستان واليمن والبحرين، قائلًا: "على مدار 44 عامًا، افتخرت شنايدر إلكتريك بكونها شركة عالمية ذات طابع محلي، فهي تتفهم الاحتياجات الفريدة للسوق السعودي وتلتزم التزاماً عميقاً بدعم نموه وتطور شعبه ومستقبله.