مستشار تربوي يحذر من أسلوب التهديد مع الأبناء للعودة لأجواء الدراسة

وأشار إلى أهمية مشاركة الأبناء في تهيئة الحقيبة المدرسية، والبعد تمامًا عن أسلوب الفرض بالقوة والتهديد وفرض النوم المبكر ووضع جدول جديد، واللجوء إلى التدرج وتعزيز الحوار مع الأبناء.