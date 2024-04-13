مستشار تربوي يحذر من أسلوب التهديد مع الأبناء للعودة لأجواء الدراسة

قال المستشار التربوي فهد القحطاني إنه يجب على الوالدين خلق حوار محفز مع الأبناء لتهيئتهم للعودة إلى الدراسة دون أجواء سلبية.
وأضاف: من الضروري الحفاظ على أسلوب النقاش والحوار والبعد عن أسلوب التهديد والحرمان والحرص على التفاهم بين الوالدين والتأكيد على أهمية الاستعداد للدراسة وتفقد بعض المتطلبات الخاصة بالحياة المدرسية.
وأشار إلى أهمية مشاركة الأبناء في تهيئة الحقيبة المدرسية، والبعد تمامًا عن أسلوب الفرض بالقوة والتهديد وفرض النوم المبكر ووضع جدول جديد، واللجوء إلى التدرج وتعزيز الحوار مع الأبناء.