بـ ٦ لغات.. "مطارات جدة" تطلق حملة لتوعية ضيوف الرحمن المغادرين

وتأتي حملة "الرحلة 46" تماشياً مع الجهود المبذولة في خدمة ضيوف الرحمن بجميع صالات المطار من خلال توعية برسائل موجّهة،تتضمن تعليمات شحن الأمتعة وعبوات زمزم، مروراً بنماذج الإفصاح والوثائق وإجراءات السفر، وصولاً إلى التعريف بالأدوات والمواد المحظورة التي يمنع شحنها، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات الاستثنائية المقدمة.