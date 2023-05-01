"عملية الـ 6 ساعات" تنقذ حياة امرأة من تداعيات تعرُّضها لحادث بالطائف

استقبل قسم الطوارئ بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، امرأة تبلغ من العمر 55 عاماً، كحالة إنقاذ حياة نتيجة تعرُّضها لحادث سير.
وذكر المتحدث الرسمي لصحة الطائف وليد الثقفي؛ لـ"سبق"، أن قسم الطوارئ استقبل الحالة وهي تشكو من ألم في منتصف الظهر مع وجود خذل بسيط بالأطراف السفلية، مشيراً إلى أنه على الفور تم إجراء اشعة مقطعية للمريضة أظهرت وجود كسر متفتت بالفقرة الظهرية الخامسة، مع وجود ضغط على الحبل الشوكي، وتضيق بالقناة العصبية، وانزياح الفقرة المكسورة للأمام.
وتابع: "إضافة إلى وجود كسور متعدّدة بالقفص الصدري مع وجود استرواح رئوي، كما أوضحت أشعة الرنين المغناطيسي وجود تمزقٍ بأربطة الفقرات الظهرية مع كدمةٍ بسيطة بالحبل الشوكي".
وأكّد "الثقفي"؛ أنه تمّ تجهيز المريضة لعملية تثبيت الفقرات الظهرية بوساطة شرائح ومسامير لتخفيف الضغط عن الحبل الشوكي، في عملية استغرقت نحو 6 ساعات متواصلة، تمّ بعدها نقل المريضة بعد العملية مباشرةً للعناية المركزة لمدة 24 ساعة تحت الملاحظة، ومن ثم تمّ نقلها إلى غرف التنويم وتمّ تخريجها من المجمع دون أي ضعفٍ أو خذلٍ بالأطراف السفلية -ولله الحمد-.