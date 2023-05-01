"عملية الـ 6 ساعات" تنقذ حياة امرأة من تداعيات تعرُّضها لحادث بالطائف

وأكّد "الثقفي"؛ أنه تمّ تجهيز المريضة لعملية تثبيت الفقرات الظهرية بوساطة شرائح ومسامير لتخفيف الضغط عن الحبل الشوكي، في عملية استغرقت نحو 6 ساعات متواصلة، تمّ بعدها نقل المريضة بعد العملية مباشرةً للعناية المركزة لمدة 24 ساعة تحت الملاحظة، ومن ثم تمّ نقلها إلى غرف التنويم وتمّ تخريجها من المجمع دون أي ضعفٍ أو خذلٍ بالأطراف السفلية -ولله الحمد-.