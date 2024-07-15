46 ْمئوية.. "الأحساء ووادي الدواسر" تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة و"السودة" 14

في حين يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة والطريق الواصل من مكة المكرمة إلى جا المُثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية في الأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنوّرة والطريق الواصل من مكة المكرّمة إلى جازان.