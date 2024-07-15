46 ْمئوية.. "الأحساء ووادي الدواسر" تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة و"السودة" 14

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الإثنين.
وأوضح المركز أن الأحساء ووادي الدواسر سجّلتا أعلى درجة حرارة 46 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 14 درجة فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 45 ْمئوية في مكة المكرّمة والدمام والتنهات والدهناء والصمان، و44 درجة في المدينة المنوّرة والخرج وحفر الباطن.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ14 درجة، تليها أبها 18 درجة، والباحة 19، وطريف 20 درجة، والقريات 21.
وتوقّع المركز استمرار الفرصة لهطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة.
في حين يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة والطريق الواصل من مكة المكرمة إلى جا المُثيرة للأتربة والغبار التي تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية في الأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنوّرة والطريق الواصل من مكة المكرّمة إلى جازان.