أومودا وجايكو تفتتح أول وأكبر مركز متكامل عالميًا في مدينة الرياض

وبحضور فريد ضم كبار مسؤولي مجموعة شيري، الشركة الأم لعلامتي جايكو وأومودا، وكبار منسوبي إدارة شركة العربات الفاخرة، إضافة لنخبة من رجال الأعمال، ولفيف من ممثلي الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، أكد السيد تيم زانج، مدير عام الشرق الأوسط – مجموعة شيري، على أهمية هذا المركز الجديد وما يعنيه لعملاء أومودا وجايكو في مدينة الرياض، قائلًا: "نحن نسعى دائمًا لأن نكون قريبين من عملائنا بغية تقديم كافة الخدمات التي قد يحتاجون إليها في أسرع وقت ممكن. يوفر هذا المركز الجديد خدمات الصيانة المتكاملة تحت إشراف فريق تقني مدرب ومجهز بالكامل بأحدث الأنظمة والأجهزة التقنية لتقديمها للعملاء".