أومودا وجايكو تفتتح أول وأكبر مركز متكامل عالميًا في مدينة الرياض

افتتحت علامتا أومودا وجايكو أكبر مركز متكامل عالميًا في مدينة الرياض، عبر موزعها المحلي شركة العربات الفاخرة، وذلك خلال حفل كبير أقيم في مدينة الرياض.
المركز المتكامل لسيارات جايكو، والذي يقع ضمن موقع حيوي في مدينة الرياض، يغطي مساحة إجمالية قدرها 3,300 متر مربع، ومجهز بأحدث المرافق العصرية لتقديم كافة الخدمات. يضم المركز مركزًا للصيانة بمساحة تقدر بـ 1,800 متر مربع، يحتوي على 8 خطوط للصيانة تم تجهيزها بأحدث معدات وأجهزة الفحص والإصلاح، ويضم مستودعًا لقطع الغيار. كما يشمل المركز صالة مبيعات بتصميم حديث، بالإضافة إلى منطقة واسعة لاستقبال السيارات. يأتي ذلك في إطار الاستثمار الكبير الذي خصصته الشركة لمنشآتها لخدمة عملاء طرازات أومودا وجايكو، وسعيًا لتقديم خدمة مميزة دائمًا.
وبحضور فريد ضم كبار مسؤولي مجموعة شيري، الشركة الأم لعلامتي جايكو وأومودا، وكبار منسوبي إدارة شركة العربات الفاخرة، إضافة لنخبة من رجال الأعمال، ولفيف من ممثلي الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، أكد السيد تيم زانج، مدير عام الشرق الأوسط – مجموعة شيري، على أهمية هذا المركز الجديد وما يعنيه لعملاء أومودا وجايكو في مدينة الرياض، قائلًا: "نحن نسعى دائمًا لأن نكون قريبين من عملائنا بغية تقديم كافة الخدمات التي قد يحتاجون إليها في أسرع وقت ممكن. يوفر هذا المركز الجديد خدمات الصيانة المتكاملة تحت إشراف فريق تقني مدرب ومجهز بالكامل بأحدث الأنظمة والأجهزة التقنية لتقديمها للعملاء".
الجدير بالذكر، أن جايكو أومودا هي علامة تجارية صينية للسيارات خطت خطوات واسعة في السوق السعودي منذ عام 2022، حيث إنها أول شركة تدخل السوق السعودي مباشرة من الصين من خلال شركتها الأم - مجموعة شيري. تركز العلامة التجارية على تقديم تصميمات حديثة وأسعار تنافسية وميزات متنوعة تؤكد على الاتصال والراحة التي تجذب المستهلكين المحليين.
يتم تسويق سيارات العلامة التجارية لموثوقيتها وتقنيتها المبتكرة، بما في ذلك ميزات السلامة المتقدمة وأنظمة المعلومات والترفيه. وتتميز بتصدرها اهتمام ورضى عملائها، حيث قامت مؤخرًا بافتتاح أكبر مستودع لقطع الغيار في الشرق الأوسط بمدينة الدمام، سعيًا منها لتسهيل أوقات استجابة أسرع لطلبات العملاء وتعزيز موطئ قدمها في سوق السيارات التنافسي في المنطقة.
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