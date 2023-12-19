المملكة تشارك في اجتماع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب وترأس المكتب التنفيذي للعامين المقبلين

وجاءت مشاركة المملكة في الاجتماع العربي جزءًا من جهودها المستمرة لتعزيز التعاون العربي في مجال الإسكان والتعمير، ومناقشة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الدول الأعضاء، إضافة إلى طرح واستعراض ما تم اعتماده من قرارات صدرت عن الاجتماع الـ88 للمكتب التنفيذي للمجلس؛ حيث رأس وفدَ المملكة المشارك في الاجتماع وكيلُ وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، عبدالرحمن بن عبدالله الطويل.