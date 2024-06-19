مبادرة "البنك العربي الوطني في عون ضيوف الرحمن" تختتم نسختها الثانية بتقديم خدماتها التطوعية لأكثر من 143 ألف حاج

وأشاد الراشد بالعمل الدؤوب ومستوى التنسيق والتكامل والتشاركية الذي أظهرته كافة القطاعات المعنية بتنظيم موسم الحج بما في ذلك الوزارات والهيئات والجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والجهات التطوعية، مما كان له أطيب الأثر في تهيئة بيئة آمنة لحجاج بيت الله الحرام تمكّنهم من أداء فريضتهم بيسر وطمأنينة، وترسيخ السمعة المرموقة التي تحظى بها المملكة في إدارة الحشود وتنظيم وإدارة مواسم الحج بكفاءة وتميز.

وجدد الراشد بهذه المناسبة، اعتزاز البنك العربي الوطني anb في المساهمة بالجهود المشتركة لخدمة حجاج بيت الله الحرام عبر النسخة الثانية من مبادرته "في عون ضيوف الرحمن"، بما عكسته من نموذج تطوعي فاعل ضمن منظومة التشاركية الموجهة لوفاء المملكة بأداء واجبها التاريخي المشرّف في خدمة الحجاج.