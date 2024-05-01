"في آيار نام بسطح الدار".. "الزعاق": مايو أول شهور الحر ودخلنا حيز الدرجات الأربعينية

وأضاف في فيديو على حسابه في "إكس" أن شهر مايو من أحد الشهور السبع التي تتكون من 31 يومًا؛ ففي أوله تختفي "الثريا" عن الأنظار، بما يسمى بكنة الثريا، بينما يختفي الظل عن بعض مناطق جنوب السعودية في منتصفه، ويختفي الظل تمامًا عن مكة المكرمة في نهايته، وخلاله يبدأ الحر الفعلي.. وأهلنا الأولون يقولون "في أيار نام بسطح الدار".