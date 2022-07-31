حقيبة ملغمة بمليون و286 ألف ريال في المطار.. "النيابة" تعلن إدانة رجلَيْن وامراة في جريمة غسل أموال

كما كشفت إجراءات التحقيق عن المبالغ المضبوطة، أنها ناتجة من جرائم ومخالفات لعددٍ من الأنظمة، وجرى إقامة الدعوى الجزائية العامة بحقهم أمام المحكمة المختصّة بتهمة غسل الأموال بمحاولة تهريبها لخارج المملكة، وصدر بحقهم حكمٌ ابتدائي يتضمن ثبوت إدانتهم بما أُسند إليهم، ومصادرة المبلغ المضبوط، وكذلك الحكم بمصادرة مبالغ مالية أخرى تم ضبطها بمنزل أحدهم، إضافة لمصادرة الهواتف المستخدمة في الجريمة، وغرامات مالية متعدّدة، والسجن لمدد تصل إلى خمس سنوات، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء مدة محكومياتهم.