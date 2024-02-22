في يوم التأسيس.. رحلة كل 25 دقيقة من مطار الرياض إلى جدة.. ضمن أكثر الخطوط ازدحامًا

شهدت رحلاتُ الطيران على خط "الرياض - جدة" في إجازة يوم التأسيس الموافق 22 فبراير 2024؛ ارتفاعًا كبيرًا في أعداد الرحلات والمقاعد والمسافرين؛ حيث بلغت من الرياض ما يتخطّى "62" رحلة جوية مباشرة؛ أي رحلة كل "25" دقيقة من الناقلات الجوية السعودية الثلاثة، وزاد الأعداد موافقة إجازة يوم التأسيس مع إجازة نهاية الأسبوع.