في يوم التأسيس.. رحلة كل 25 دقيقة من مطار الرياض إلى جدة.. ضمن أكثر الخطوط ازدحامًا

شهدت رحلاتُ الطيران على خط "الرياض - جدة" في إجازة يوم التأسيس الموافق 22 فبراير 2024؛ ارتفاعًا كبيرًا في أعداد الرحلات والمقاعد والمسافرين؛ حيث بلغت من الرياض ما يتخطّى "62" رحلة جوية مباشرة؛ أي رحلة كل "25" دقيقة من الناقلات الجوية السعودية الثلاثة، وزاد الأعداد موافقة إجازة يوم التأسيس مع إجازة نهاية الأسبوع.
وكان مطار الملك عبدالعزيز الدولي قد حقّق رقمًا قياسيًّا من حيث عدد المسافرين بعد تسجيله "42.7" مليون مسافر خلال عام 2023 بزيادة نسبتها "36%" عن 2022، وكشفت البيانات أن إجمالي عدد الرحلات عبر المطار بلغ "250" ألف رحلة، بزيادة "25%" عن 2022.
وسجلت رحلاتُ "الرياض - جدة" الأكثرَ طلبًا للرحلات الداخلية بواقع "7.8" ملايين مقعد ليصبح ثامن أكثر الطرق الداخلية ازدحامًا على مستوى العالم.