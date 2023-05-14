طرح نظام الرياضة للاستطلاع.. غرامة 100 ألف ريال لمن يثيرون التعصب

ويتكون النظام من 99 مادة، من ضمنها مواد خاصة بالجرائم والعقوبات. واشتملت العقوبات على عقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، أو بغرامة مالية لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل مَن قام من الجمهور الحاضرين بمنافسة رياضية أو فعالية رياضية بفعل من أفعال العنف أو الشغب أو الفوضى أثناء المنافسة الرياضية أو الفعالية الرياضية، إضافة لكل من قام بفعل ترتب عليه تهديد سلامة أي من الجمهور أو اللاعبين أو المدربين أو الحكام أو غيرهم من الحاضرين بمنافسة رياضية أو فعالية رياضية، وكذلك لكل من تعمَّد إلحاق أي ضرر بمنشأة رياضية تابعة للوزارة أو أي جهة حكومية، إضافة لكل من استخدم اسمًا يوهم الغير بأنه كيان رياضي قبل الحصول على ترخيص من الوزارة.