طرح نظام الرياضة للاستطلاع.. غرامة 100 ألف ريال لمن يثيرون التعصب

طرحت وزارة الرياضة عبر "منصة استطلاع" استطلاعًا حول مشروع نظام الرياضة الذي يهدف إلى تنظيم القطاع الرياضي والأشخاص والجهات ذات العلاقة بالقطاع، وحوكمة أنشطتها، وتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة والمشاركين في الأنشطة الرياضية، إضافة إلى منح الوزارة صلاحيات المراقبة والإشراف والمتابعة؛ للتحقق من الالتزام بالنظام واللوائح ذات الصلة.
ويتكون النظام من 99 مادة، من ضمنها مواد خاصة بالجرائم والعقوبات. واشتملت العقوبات على عقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، أو بغرامة مالية لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل مَن قام من الجمهور الحاضرين بمنافسة رياضية أو فعالية رياضية بفعل من أفعال العنف أو الشغب أو الفوضى أثناء المنافسة الرياضية أو الفعالية الرياضية، إضافة لكل من قام بفعل ترتب عليه تهديد سلامة أي من الجمهور أو اللاعبين أو المدربين أو الحكام أو غيرهم من الحاضرين بمنافسة رياضية أو فعالية رياضية، وكذلك لكل من تعمَّد إلحاق أي ضرر بمنشأة رياضية تابعة للوزارة أو أي جهة حكومية، إضافة لكل من استخدم اسمًا يوهم الغير بأنه كيان رياضي قبل الحصول على ترخيص من الوزارة.
وتضمَّنت العقوبات غرامة مالية لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال لكل من أتى -علانية وعبر أي وسيلة كانت- بفعل أو قول يحض على الكراهية أو التمييز العنصري أو التعصب الرياضي، وذلك فيما يتعلق بقطاع الرياضة، إضافة لكل من قام من الجمهور الحاضرين في منافسة رياضية أو فعالية رياضية بفعل أو قول مشين أو مخل بالآداب العامة، وكذلك لكل من قام من الجمهور الحاضرين بمنافسة رياضية أو فعالية رياضية بفعل غير مشروع، أدى إلى تعطيلها، إضافة لكل من منع أو أعاق مفتشي الوزارة عن تأدية أعمالهم المتعلقة بالتفتيش، أو أدلى لهم بمعلومات أو بيانات خاطئة أو مضللة.