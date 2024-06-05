"البيئةُ الصحية والسليمة" شرطٌ لإعمال حقوق الإنسان الأخرى

ويأتي في مقدمة ذلك إطلاقها لنظام البيئة الذي يهدف إلى حماية البيئة وتنميتها واستدامتها، والالتزام بالمبادئ البيئية، وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به، ولائحته التنفيذية، والاستراتيجية الوطنية للبيئة، بالإضافة إلى العديد من الأُطر المؤسسية التي شملت المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني لإدارة النفايات، والمركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.