"فلكية جدة": بداية موسم غيوم الليل المضيئة 2024

يُرصد كل عام مع قرب الانقلاب الصيفي في نصف الأرض الشمالي شيء جميل فوق قطب الأرض؛ حيث تتشكل بلورات الجليد وتلتصق بالبقايا الغبارية للشهب، وينتج عن ذلك غيوم زرقاء كهربائية تتموج في السماء مع غروب الشمس. وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، بأن هذه الغيوم تسمى غيوم الليل المضيئة، وترصد دائمًا في خطوط العرض العليا؛ مما يعني أنها غير مشاهدة في الوطن العربي، وبشكل طبيعي يكون أول ظهور لها في أواخر شهر مايو أو مطلع يونيو.