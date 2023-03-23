أمانة جدة تضبط عمالة تُحَضّر الوجبات الرمضانية داخل دورات المياه

وأوضحت الأمانة أن الفِرَق الرقابية رصدت: أن سكن عمالة بحي "المحاميد" جرى استغلاله كمستودع لتخزين وتحضير المعجنات والحلويات الرمضانية؛ حيث رصدت مجموعة من المخالفات تمثلت في تحضير وتجهيز المأكولات بجانب دورات المياه، وانتشار جميع أنواع الحشرات بالموقع، ووجود مواد منتهية الصلاحية، بالإضافة لسوء التخزين وتدني مستوى النظافة.