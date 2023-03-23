أمانة جدة تضبط عمالة تُحَضّر الوجبات الرمضانية داخل دورات المياه
نجحت الفِرَق الرقابية بأمانة محافظة جدة، في ضبط عمالة بنطاق بلدية أم السلم، تستغل تخزين وتحضير الوجبات والحلويات الرمضانية داخل دورات المياه، وأتلفت 40 طنًّا من المواد الغذائية والوجبات الرمضانية أثناء ضبطها.
وأوضحت الأمانة أن الفِرَق الرقابية رصدت: أن سكن عمالة بحي "المحاميد" جرى استغلاله كمستودع لتخزين وتحضير المعجنات والحلويات الرمضانية؛ حيث رصدت مجموعة من المخالفات تمثلت في تحضير وتجهيز المأكولات بجانب دورات المياه، وانتشار جميع أنواع الحشرات بالموقع، ووجود مواد منتهية الصلاحية، بالإضافة لسوء التخزين وتدني مستوى النظافة.
وأشارت إلى أنه جرى مصادرة وإتلاف 40 طنًّا من المواد الغذائية الفاسدة، واتخاذ الإجراءات النظامية بالإغلاق الفوري للموقع المخالف.
وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية لمتابعة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، ورفع مستوى امتثال المنشآت؛ مثمّنة في الوقت ذاته تعاون المواطنين والمقيمين في تحسين الخدمات بالإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق "بلدي" أو عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.