بينها جدل المخالفات البلدية واشتراطات منتجات التبغ.. طرح 29 مشروعاً عبر منصة "استطلاع"

بدورها، طرحت الهيئة العامة للنقل ثلاثة مشروعات، الأول: "تعديل اللائحة المنظمة لنشاط تشغيل مواقف الشاحنات"؛ لتنظيم نشاط تشغيل مواقف الشاحنات، ورفع مستوى السلامة والحفاظ على البيئة في الطرق، وتعزيز تنافسية القطاع نحو تقديم أفضل الخدمات وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف عملية النقل، والثاني: "تعديل اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات"؛ لتنظيم نشاط نقل الركاب الدولي بالحافلات، ورفع مستوى الخدمات، وحفظ حقوق أطراف عملية النقل، من خلال إيجاد بيئة مناسبة للاستثمار، ورفع كفاءة التشغيل بما يحقق أعلى معايير ومتطلبات السلامة، والثالث: "تعديل اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه" لرفع جودة خدمات نقل الركاب، ورفع كفاءة التشغيل، مع الحفاظ على حقوق الأطراف المتعاقدة، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروعات إلى تاريخ 10 مايو 2023م.