الهيئة الملكية لمدينة الرياض :بدء في تنفيذ مشاريع "المجموعة الثالثة" من برنامج تطوير محاور الطرق بتكلفة تتجاوز 8 مليارات ريال

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض -حفظه الله-، قد وجّه في فبراير 2020 بتطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية بمدينة الرياض، حيث أعلنت الهيئة بدء تنفيذ مشاريع "المجموعة الأولى" من البرنامج في أغسطس 2024، التي شملت تنفيذ 4 مشاريع بتكلفة إجمالية بلغت 13 مليار ريال، بينما أعلنت عن "المجموعة الثانية" من البرنامج في فبراير 2025، شملت تنفيذ 8 مشاريع بتكلفة إجمالية تتجاوز 8 مليارات ريال.