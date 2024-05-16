"سمو العقارية" و"كاتك العربية" توقعان مذكرة تفاهم بخصوص أنظمة محطات الشحن الكهربائي

وقَّعت شركة "سمو العقارية" مذكرة تفاهم مع شركة "كاتك العربية"؛ بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين بخصوص أنظمة وتقنيات محطات الشحن الكهربائي، وتقديم حلول شبكات الشحن الذكية لتلبية الطلب المتزايد على مصادر الطاقة المستدامة في مشاريع "سمو العقارية" المتنوِّعة والمنتشرة على مستوى المملكة.
تأتي هذه الاتفاقية دعمًا لمبادرة السعودية الخضراء، حيث تتطلع شركة "سمو العقارية" إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2030، والارتقاء بجودة ونوعية أعمال البنية التحتية لمشاريع الطاقة المستدامة في المملكة، وذلك من خلال تبنّي أحدث التقنيات والحلول، أبرزها توفير محطات الشحن الكهربائي للسيارات في المجتمعات السكنية والمراكز التجارية والمشاريع البحرية.
يُشار إلى أن "كاتك العربية" هي شركة مشتركة بين "أوج الطاقة" المتخصِّصة في مجال الخدمات وتقنيات مشاريع الطاقة، وشركة "كاتك" الرائدة منذ عام 2018 في دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم حلول وأنظمة شحن المركبات الكهربائية.
أما "سمو العقارية" فهي شركة سعودية مساهمة مدرجة في سوق الأسهم السعودية، تعمل على تقديم كافة خدمات التطوير العقاري وتطوير الضواحي والمجتمعات. وتسعى الشركة منذ انطلاقها عــام 2007، للارتقاء بمخرجات السوق العقاري. وتلبّي "سمو" متطلبــات مختلف الفئات في المجتمع، في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، من ملاكٍ ومستثمرين ومستفيدين، وتحقق أعلــى العوائــد للعمــلاء والمســاهمين بتوظيف أحدث أنظمــة الإدارة والتشييد، لإنفاذ رؤيــتها للمدن المســتقبلية، ولمتطلبات الأجيال القادمة في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.