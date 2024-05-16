"سمو العقارية" و"كاتك العربية" توقعان مذكرة تفاهم بخصوص أنظمة محطات الشحن الكهربائي

أما "سمو العقارية" فهي شركة سعودية مساهمة مدرجة في سوق الأسهم السعودية، تعمل على تقديم كافة خدمات التطوير العقاري وتطوير الضواحي والمجتمعات. وتسعى الشركة منذ انطلاقها عــام 2007، للارتقاء بمخرجات السوق العقاري. وتلبّي "سمو" متطلبــات مختلف الفئات في المجتمع، في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، من ملاكٍ ومستثمرين ومستفيدين، وتحقق أعلــى العوائــد للعمــلاء والمســاهمين بتوظيف أحدث أنظمــة الإدارة والتشييد، لإنفاذ رؤيــتها للمدن المســتقبلية، ولمتطلبات الأجيال القادمة في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.