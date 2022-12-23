"إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقية لتلبية الاحتياجات الغذائية في اليمن بـ20 مليون دولار

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر الاتصال المرئي، أمس، اتفاقية تعاون مشتركة مع برنامج الأغذية العالمي؛ لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للفئات الأكثر احتياجًا في اليمن، يستفيد منها 524.849 ألف فرد، بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليون دولار أمريكي.
ووقّع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز، وممثل البرنامج لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجيد يحيى.
وأكد المهندس أحمد البيز أنه سيتم بموجب الاتفاقية شراء وتوزيع 16.908 أطنان من دقيق القمح؛ بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش والقدرة على الصمود وتجنب المجاعة للأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في محافظات عدن والضالع والحديدة ومأرب وشبوة وتعز وحجة.
من جانبه، أفاد ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن ريتشارد راغان أن الدعم المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة أسهم في تجنيب أبناء الشعب اليمني خطر المجاعة، مضيفا أن المساعدات تأتي في وقت حرج بالنسبة للعائلات الأكثر احتياجًا.
وأردف: لقد أسهمت المملكة العربية السعودية بمبلغ مليار و168 مليون دولار أمريكي في استجابة برنامج الأغذية العالمي في اليمن منذ عام 2015م، بما في ذلك 380 مليون دولار في عام 2019م، مما ساعد البرنامج على توسيع نطاق عملياته لتصل إلى 13 مليون شخص، وانتشال البلاد من حافة المجاعة وإنقاذ الأرواح.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار البرامج والمشاريع الغذائية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والتي تهدف إلى تأمين الاحتياجات الغذائية الرئيسة للشعب اليمني الشقيق.