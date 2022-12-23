"إغاثي الملك سلمان" يوقّع اتفاقية لتلبية الاحتياجات الغذائية في اليمن بـ20 مليون دولار

وأردف: لقد أسهمت المملكة العربية السعودية بمبلغ مليار و168 مليون دولار أمريكي في استجابة برنامج الأغذية العالمي في اليمن منذ عام 2015م، بما في ذلك 380 مليون دولار في عام 2019م، مما ساعد البرنامج على توسيع نطاق عملياته لتصل إلى 13 مليون شخص، وانتشال البلاد من حافة المجاعة وإنقاذ الأرواح.