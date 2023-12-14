"الخريف" يجتمع بعدد من الشركات في كوريا لتعزيز الشراكة في "الصناعة والتعدين"

واجتمع "الخريف" مع مسؤولي شركة HD Hyundai "هيونداي للصناعات الثقيلة"، وزار مصنع الشركة في أولسان؛ للاطلاع على أبرز ما توصلت إليه في بناء السفن، ومرافق الصناعة والهندسة، والمحركات والآلات، كما بحث خلال زيارة لمصنع الشركة في مدينة أولسان، وفرص التعاون في مجال الصناعات البحرية، في إطار ما تملكه المملكة من وفرة في المعادن المستخدمة في الصناعات البحرية، ومصنع لسبك وصهر النحاس في مدينة الخبر الصناعية، إضافة إلى تبادل الخبرات بين شركة هيونداي ومدينة الملك سلمان للصناعات البحرية.